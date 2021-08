Wird Kylie Jenner (24) die vermeintlichen Babynews bald bestätigen? Seit mehreren Wochen gibt es Gerüchte, dass die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin und ihr On-Off-Freund Travis Scott (29) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Vor wenigen Tagen plauderte ihr Vater Caitlyn Jenner (71) aus, dass sie ihr 19. Enkelkind erwartet – viele Fans tippten daraufhin auf Kylie. Sie selbst hat sich dazu bislang allerdings noch nicht geäußert. Wird sich das bald ändern?

Einige Fans vermuten, dass die Unternehmerin die frohe Botschaft bei der Met Gala verkünden wird. Diese findet am 13. September im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Für gewöhnlich tauchen bei diesem Event viele prominente Gäste in den ausgefallensten Roben auf. Vor allem die Kardashian-Jenners sorgten dort mit ihren Outfits in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen. In den Augen einiger Twitter-Nutzer könnte es also gut möglich sein, dass Kylie diese Veranstaltung nutzt, um die Babynews öffentlich zu machen. "Ich weiß, dass Kylie darauf gewartet hat, es auf der Met Gala zu verkünden", schrieb ein User. Ein anderer vermutete: "Kylie wird sich weiter verstecken und ihren Babybauch dann auf der Met Gala im September zeigen."

Wie ein Insider gegenüber People mitteilte, soll man der 24-Jährigen ihre Schwangerschaft mittlerweile sogar wirklich ansehen: "Kylie ist schon ein paar Monate schwanger. Sie hat einen süßen Babybauch." Ob da etwas dran ist, bleibt aber weiterhin unklar. Zu ihrer ersten Schwangerschaft äußerte sich Kylie erst nach der Geburt.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Getty Images Kanye West, Kim Kardashian West, Kendall Jenner und Kylie Jenner

Neil Warner/MEGA Kylie Jenner bei der Met Gala-Afterparty 2019

