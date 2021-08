Was steckt hinter Ina Aogos (32) Teilnahme bei Promi Big Brother? Inzwischen befindet sich die Frau von Dennis Aogo schon über zwei Wochen im Weltall der Reality-TV-Show. Mittlerweile liegen die Nerven vor allem bei den Bewohnern der Raumstation blank, denn so langsam beginnt der Kampf darum, wer im Finale der Show steht. Jetzt teilte Kandidat Danny Liedtke (31) ordentlich gegen Ina aus: Seiner Meinung nach habe die Spielerfrau nichts in der Show verloren!

Gegenüber Danny sprach Ina offen über ihre Gründe für die Promi-BB-Teilnahme. Sie hoffe vor allem auf mehr Follower und dadurch auf eine größere Reichweite auf Instagram. "Natürlich hoffe ich, dass mehr Leute mich kennen und ich eine Moderation oder so machen kann", offenbarte die 32-Jährige. Doch Ina stellte auch klar: Das sei ihr letztes "Extremprojekt". "Das ist meine erste Show und meine letzte", weiß die Zweifach-Mama.

Mit dieser Einstellung konnte Danny gar nichts anfangen. "Sie meinte, sie muss auf ihr Image achten, aber wir sind einfach offen und ehrlich. Sie stellt uns dar, als wären wir die letzten Vollidioten", ärgerte sich der Köln 50667-Star. Seiner Meinung nach versuche sich Ina durch ihre Ansichten von den anderen Mitbewohnern abzuheben. Doch im Netz kam auch Dannys Ausraster bei den Fans nicht sonderlich gut an. "Man merkt, wie Danny immer extra ausrastet, damit er Sendezeit bekommt", schrieb zum Beispiel ein Instagram-User.

