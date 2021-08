So emotional war der Challenge-Sieg bei Promi Big Brother! Seit inzwischen zwei Wochen kämpfen die Kandidaten in der Realityshow um den Sieg. Kein Wunder also, dass bei manchen Stars die Nerven inzwischen blank liegen – und es auch schon den einen oder anderen Krach gab. Für zwei der Promis hatte der große Bruder nun aber eine ganz besondere Überraschung: Ina Aogo (32) und Marie Lang (34) haben Botschaften von ihren Liebsten bekommen – und waren davon total gerührt!

Ina und Marie traten in einer Challenge gegen Eric Sindermann (33) und Daniela Büchner (43) an und gingen als Sieger hervor. Was sie sich erspielt haben, erfuhren die beiden erst später im Sprechzimmer – und die Überraschung könnte kaum größer sein. Sie bekamen Videobotschaften von ihren Freunden und Verwandten. Ina wurde zum Beispiel von ihrem Mann Dennis Aogo und den beiden gemeinsamen Kindern gegrüßt. "Wir sind stolz, dich jeden Tag zu sehen. Wir supporten dich", gab ihr ihr Mann mit auf den Weg. Auch Töchterchen Payten Rose freute sich, ihre Mama grüßen zu können: "Wenn du wiederkommst, gebe ich dir eine große Umarmung." Von so lieben Worten ist Ina natürlich zu Tränen gerührt.

Auch Marie konnte sich über Videos von Freunden, ihrem Trainer und ihrem Partner freuen. "Genau richtig, danke. Ich vermisse euch alle total. Ich vermisse euch und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich habe das gebraucht, danke einfach nur", lautete ihre tränenerstickte Antwort auf die Grußvideos.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo im August 2021

Anzeige

Instagram / dennisaogo Ina und Dennis Aogo mit ihren Kindern Payten Rose und Princeten True

Anzeige

Getty Images Kickboxerin Marie Lang in München im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de