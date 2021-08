Bei welcher Islanderin bekommen die Zuschauer Schnappatmung? Seit heute ist der Startcast für die neue Staffel von Love Island bekannt. Einige flirtbereite Singles stürzen sich wieder in das Abenteuer auf der Insel und suchen im TV nach ihrem Mr. oder ihrer Mrs. Right. Doch welche Kandidatin kommt bei den Fans vorab am besten an? Promiflash stellt euch die heißen Singleladys noch einmal kurz vor...

Lisa-Marie Gaul, Sarah von Fürstenberg und Lena Schiwiora sind die Blondinen, die in diesem Jahr die Boys in ihren Bann ziehen wollen. Sowohl Sarah als auch Lena kennen die Zuschauer bereits aus früheren TV-Formaten. Während Letztere aus Temptation Island bekannt ist, konnte man ihre Mitstreiterin schon bei Sylvies Dessous Models und Schwiegertochter gesucht sehen. Für Lisa ist bereits jetzt klar: Auch wenn sie einem Islander den Kopf verdreht – Schäferstündchen vor laufender Kamera sind quasi ausgeschlossen. "Man soll niemals nie sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in der Villa keinen Sex haben werde", betonte sie im RTL2-Interview. Die Männer müssen sich demnach mit innigen Gesprächen und einem ultraheißen Anblick zufriedengeben.

Auch Sina Elisa, Jessica Gjata und Andrina Santoro (28) hoffen darauf, in der Villa ihr großes Glück zu finden. Mit ihnen haben auch alle, die eher auf den dunkelhaarigen Typ stehen, ordentlich was zum Gucken. Andrina ist sich aber sicher, nicht nur mit ihrem Aussehen punkten zu können – sie hat offenbar eine Geheimwaffe. "Ich würde immer versuchen, mit meinen Blicken die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen", kündigte sie im Vorfeld an. Welches Girl findet ihr am heißesten? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL2/ Magdalena Possert Sarah von Fürstenberg, "Love Island"-Teilnehmerin 2021

RTL2/ Magdalena Possert Lisa-Marie Gaul, "Love Island"-Kandidatin

RTL2/ Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Sina Elisa

