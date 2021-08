Fleischbeschau beim Startcast der sechsten Staffel Love Island! Dieses Mal besteht die anfängliche Besetzung aus 13 liebeshungrigen und famegeilen Kandidaten, die in Bademode eine gute Figur machen. Unter den sechs Mädels ist unter anderem die Temptation Island-Bekanntheit Lena Schiwiora vertreten. Findet sie auf der Insel endlich ihren Mister Right? Zum Auftakt stehen sieben Prachtkerle zur Auswahl – welcher ist der schärfste?

Den Anfang macht der 22-jährige Fitnesscoach Dennis Felber. Den Hottie kennt man bereits aus der Realitysoap Krass Schule – Die jungen Lehrer. Wie er RTL2 vorab verriet, hat er die richtige Frau einfach noch nicht gefunden. Neben Dennis versucht auch Domenik sein Glück vor den Kameras. Der BWL-Student wünscht sich eine Frau mit schönem Po und ebensolchem Gesicht. Jannik dagegen reicht es, wenn die Traumfrau sportlich oder schlank ist. "Meine charmante und immer positive Art macht mich zu einem perfekten Islander", rührte er vor Showbeginn für sich die Werbetrommel. Der 26-jährige Barkeeper Kaan steht ebenfalls auf schöne Hinterteile. Er wünscht sich seine Insel-Begleitung zusätzlich dunkelhaarig und temperamentvoll.

Landschaftsgärtner Philipp Orthi (23) hat in Fitness seine große Leidenschaft gefunden – jetzt sucht er bei "Love Island" noch die große Liebe. Sein Konkurrent Robin Widmann ist ein Jahr älter und hatte noch nie eine feste Beziehung. Ob seine Teilnahme an der Kuppel-Show nicht nur seine Follower-Anzahl, sondern auch seinen Beziehungsstatus verändert? Der Siebte und Letzte im Bunde ist Steven Lettnin. "Mädels bringe ich mit meinem Lachen um den Verstand", erklärte der Facharbeiter vorab. Wie weit er damit kommt, wird sich zeigen. Jetzt seid ihr gefragt: Welcher der sieben Jünglinge gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

