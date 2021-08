Ist Georgina Fleur (31) etwa zum ersten Mal Mama geworden? Vor ein paar Monaten verkündete die TV-Skandalnudel, die durch Formate wie Der Bachelor, Dschungelcamp oder Das Sommerhaus der Stars bekannt ist, dass sie von ihrem Expartner Kubilay Özdemir ein Baby erwartet. Via Social Media hält sie ihre Fans auf dem Laufenden. Ist ihr Baby nun etwas auf die Welt gekommen? Die rothaarige Beauty kündigt nun nämlich spannende News an.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Georgina jüngst ein neues Bild ihres letzten Schwangerschafts-Shootings. "Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück", heißt es in dem zugehörigen Bildbeitrag. Ihre Follower sind sich bei dieser Ansage sicher, dass die TV-Darstellerin schon Mama geworden ist. "Klingt so, als hätte die Erde einen neuen Mitbewohner", oder "Das Baby ist bestimmt da", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Andere Fans befürchten dagegen eine andere Neuigkeit: "Hoffentlich keine Versöhnung mit Kubilay." Georgina und der Vater ihres Kindes haben sich in der vergangenen Zeit mehr als einmal gestritten und sie trennten sich diverse Male – zuletzt schienen die beiden aber wirklich getrennte Wege zu gehen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in der "Promis unter Palmen"-Quarantäne

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

