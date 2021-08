Bei Promi Big Brother kam es bei Daniela Büchner (43) zu einem unerwarteten Geständnis! Die Big-Planet-Bewohner sollten die Raumstation-Truppe ranken. Danny Liedtke (31), Jörg Draeger (75), Melanie Müller (33) und Paco Steinbeck (46) mussten entscheiden: Wer hat nach Promi BB die größte Karriere vor sich? Dabei sprach sich Jörg dafür aus, Danni auf Platz sechs zu setzen, weil sie seiner Ansicht nach jetzt schon ums "blanke Überleben" kämpfen würde. Dem widersprach die Goodbye Deutschland-Auswanderin allerdings ausdrücklich...

"Ums nackte Überleben, ach komm, das ist nicht witzig. Das stimmt nicht", betonte die Fünffachmama, als sie Jörgs Einschätzung von ihr hörte. Sie stellte dann klar, dass sie fast wöchentlich im TV präsent sei – im Gegensatz zu ihren Mitstreitern spreche sie nur nicht so oft darüber, in welchen Formaten sie schon alles war. Durch all ihre Jobs lande auch ein ordentliches Sümmchen auf ihrem Konto. "Ich glaube, einfach mal behaupten zu dürfen, ich habe in guten Monaten mehr verdient, als manch einer im Monat", gab die 43-Jährige preis.

Auch geschockt über ihre Platzierung war Ina Aogo (32). Sie wählte der Big Planet auf Platz zehn. Vor allem ein Kommentar hat die Blondine sehr getroffen. "Was mich wieder kurz so ein bisschen verletzt hat, ist, dass sie sagten: Sie ist nur eine Spielerfrau", gestand die Gattin von Fußballstar Dennis Aogo.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Marc Rehbeck Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" 2021

Promi Big Brother, Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Influencerin Ina Aogo

