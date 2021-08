Steht es um Britney Spears' (39) Gesundheit schlimmer, als man dachte? In den vergangenen Wochen konnte die Sängerin nach monatelangen Gerichtsprozessen einen echten Erfolg verbuchen: Ihr Vater Jamie Spears (69) legte seine langjährige Vormundschaft für seine Tochter endlich nieder. Noch ist nicht bekannt, wie es für den Popstar weitergeht und ob Britney ihr Leben in Zukunft selbst in die Hand nehmen kann. Nun machte ihr Papa allerdings noch einmal besorgniserregende Aussagen über Britneys mentalen Gesundheitszustand.

In Gerichtsdokumenten, die The Sun vorliegen, behauptete Jamie, dass Britneys psychischer Zustand weitaus schlimmer sei, als die Öffentlichkeit dachte. Seine Anwältin Vivien Thoreen schrieb in Jamies Namen: "Wenn die Öffentlichkeit alle Fakten über das Privatleben von Frau Spears wüsste, nicht nur ihre Höhen, sondern auch ihre Tiefen, ihre Abhängigkeiten und ihre psychischen Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatte und den Herausforderungen der Vormundschaft, würde sie Herrn Spears für seine Arbeit loben und nicht verunglimpfen." Doch die Öffentlichkeit habe eben kein Recht darauf, alle Fakten zu kennen, daher werde es auch keine öffentliche Wiedergutmachung für Jamie Spears geben.

Britney hatte in einer ihrer Aussagen vor Gericht behauptet, sie habe ohne ihre Zustimmung Medikamente bekommen. In der Akte heißt es aber weiter, Jamie selbst sei dafür nicht verantwortlich gewesen – Jodi Montgomery, Britneys verstorbener Psychiater Dr. Benson und ihr Ex-Anwalt Sam Ingham hätten sich dafür entschieden. "Es besteht kein Zweifel, dass die Vormundschaft Frau Spears vor einer Katastrophe bewahrt hat, sie unterstützt hat, wenn sie es am dringendsten brauchte, sie und ihren Ruf vor Schaden bewahrte und die Wiederherstellung ihrer Karriere erleichterte", schrieb Thoreen weiterhin. Jamie sei nur als Vormund zurückgetreten, da eine öffentliche Fehde nicht in Britneys Interesse sei.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de