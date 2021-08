Jennifer Lange (27) gibt weitere Einblicke in ihre neue Liebe. Die Bachelor-Siegerin von 2019 ist nach ihrer Trennung von Andrej Mangold (34) wieder glücklich vergeben. Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte sie vor Kurzem ihre Beziehung zu Darius Zander (37). Die TV-Bekanntheit und der Musiker zeigen sich seitdem nur noch im Doppelpack auf Social Media. Nun verriet Jenny auch, wie sie und Dari sich kennengelernt haben.

Die 27-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Partner haben sich das erste Mal in einem Golfcamp gesehen. Dort sei ihr sofort Daris Humor aufgefallen. Ernst wurde es aber erst später. "Anfang des Jahres haben wir uns durch einen lustigen Zufall kennengelernt, also richtig kennengelernt, weil Kadir, ein Freund von mir, aufgefallen ist, dass Dari mir nicht mehr zurückfolgt", erzählte Jenny in ihrer Instagram-Story. Daraufhin habe sie ihn angeschrieben und gefragt: "Bin ich nicht mehr interessant für dich?"

Der erste Schritt für ein Date kam dann von dem Sänger. "Dann hat er gefragt: 'Soll ich nicht mal auf einen Kaffee bei dir vorbeikommen?' Denn sein Tonstudio liegt quasi auf dem Weg zu mir", gab die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin weiter preis. Dann sei er vorbeigekommen. "Und nie wieder weggegangen", fügte Darius grinsend hinzu.

Jennifer Lange und Darius Zander

Dari und Jenny Lange

Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

