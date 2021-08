Paulina Ljubas (24) ist wieder da! Normalerweise lässt die einstige Köln 50667-Darstellerin ihre Community auf den sozialen Netzwerken viel an ihrem Leben teilhaben. Doch in den vergangenen Wochen wurde es still um die dunkelhaarige Schönheit. Bereits in der Vergangenheit hatte die Influencerin gestanden, dass sie unter Depressionen leide. Nun meldete sich Paulina auf Social Media zurück und erklärte, dass sie etwas Zeit für sich brauchte.

In ihrer Instagram-Story gab die 24-Jährige ihren Fans Einblicke in ihren Gemütszustand. Paulina habe sich in den vergangenen Wochen traurig und schlichtweg nicht mehr wie sie selbst gefühlt. Deswegen habe sie etwas Zeit für sich gebraucht, um neue Energie tanken zu können. Paulina gestand außerdem, dass sie immer noch Phasen habe, in denen sie sich entmutigt fühle. Doch "es gibt immer einen Weg aus dem Dunkeln raus", versicherte die Laiendarstellerin.

Dabei spiele ihrer Meinung nach besonders das Selbstwertgefühl eine große Rolle. "Es gibt nichts Wichtigeres als die Beziehung zu euch selbst, weil das ist die längste Beziehung, die ihr in eurem Leben jemals führen werdet", machte der Reality-TV-Star deutlich. Mittlerweile gehe es ihr wieder besser. "Das ist für mich das größte Glück und das beste Gefühl überhaupt, dass man einfach [...] wieder Spaß an Sachen hat", erzählte die Kölnerin abschließend.

Paulina Ljubas, Influencerin

Paulina Ljubas im August 2021

Paulina Ljubas, Influencerin

