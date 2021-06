Was ist nur mit Paulina Ljubas (24) los? Im Leben der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin spielen Themen wie Fitness und Ernährung eine große Rolle. Immer wieder versorgt sie ihre Follower im Netz mit neuen Rezeptideen oder gewährt ihnen Einblicke in ihre Trainingsroutine. Doch momentan ist die Influencerin ziemlich besorgt um ihr eigenes Essverhalten: Obwohl Paulina Hunger verspürt, bekommt sie kaum etwas runter!

"Ich mache mir was zu essen und nach kurzer Zeit bin ich voll, beziehungsweise kann ich irgendwie nicht mehr essen und muss es dann in Etappen machen", erklärt die Brünette in ihrer Instagram-Story. Teilweise ekle sich Paulina sogar vor ihren Mahlzeiten. Schokolade könne sie zwar bedenkenlos zu sich nehmen, aber sie wolle auch nicht mit ungesunden Lebensmitteln auf ihr Kalorienziel kommen. "Es ist zum Heulen", gesteht die 24-Jährige.

Mittlerweile habe Paulina bereits ihren Hausarzt aufgesucht, denn durch ihre Essensprobleme hat sie schon eineinhalb Kilo abgenommen. Der Mediziner ihres Vertrauens hat ihr Blut abgenommen und ihre Leberwerte gecheckt. "Das finde ich auch wichtig, gerade wenn man viel Eiweiß oder Keratin oder bestimmte Medikamente wie die Pille zu sich nimmt", erklärt die Kölnerin ihre Haltung.

