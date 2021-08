Linda Braunberger (20) ist zufrieden mit sich. Dass es der zahnmedizinischen Fachangestellten nicht an Selbstbewusstsein mangelt, stellte sie schon das eine oder andere Mal in der vergangenen 16. Staffel von Germany's next Topmodel unter Beweis. Dort betonte Linda immer mal wieder, dass ihr an ihrem Aussehen eigentlich alles sehr gut gefalle. Seit der Sendung hat sich die Brünette aber ein wenig verändert: Sie hat ein paar Kilo abgenommen.

In einer Fragerunde auf Instagram erkundigen sich Fans nach Lindas aktueller Zahl auf der Waage. Sie sehe aus, als habe sie an Gewicht verloren, meinen ihre Follower. "Ja, ich habe seit GNTM ungefähr fünf Kilo abgenommen, aber das war gar nicht geplant", erklärt die Influencerin ihrer Community und fügt hinzu: "Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Figur."

Für ihre gute Figur muss Linda offenbar nicht allzu viel tun. Sport macht sie nur, wenn sie Lust darauf hat. "Und essen tue ich alles, was ich will", behauptet das Model. Für Leute, die nicht ganz so viel Selbstbewusstsein haben wie sie, hat Linda zudem einen Tipp parat: "Dann kann man ja auch Dinge machen, damit man zufrieden ist."

Instagram / linda.violet Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / lindaviolet Linda Braunberger im Juli 2021

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger in München im Juli 2021

