Katharina Wagener (26) gibt ein neues Body-Update! Mitte August verkündeten die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und ihr Partner Kevin Yanik, dass sie Eltern geworden sind. Auch einige Details zur Geburt ihres Sohnes haben die zwei Turteltauben bereits verraten – etwa, dass ihr Spross bereits nach wenigen Stunden im Kreißsaal das Licht der Welt erblickte. Acht Tage nach der Entbindung präsentiert Kathi nun stolz ihren After-Baby-Body im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die frischgebackene Mutter ein Vorher-Nachher-Bild, das ihre Figur während und nach ihrer Schwangerschaft zeigt. Von ihrer Babykugel ist bereits eine Woche nach der Geburt kaum noch etwas zu sehen. "Ich bin so fasziniert davon, wie schnell mein Körper sich regeneriert und mein Bauch sich zurückbildet", jubelte die Dortmunderin.

Vor wenigen Tagen hatte die 26-Jährige bereits im Gespräch mit Promiflash berichtet, wie sie in ihrem neuen Alltag als Mutter so zurechtkommt. "Also bis jetzt, ich möchte noch nicht zu voreilig sein, ist der Kleine superlieb und sehr ruhig", erzählte Kathi. Natürlich sei die Situation für das Paar aber noch total neu – die kleine Familie müsse sich in den kommenden Wochen erst noch einspielen.

Katharina Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Katharina Wagener, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

