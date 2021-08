Es gibt Neuigkeiten von Kevin Yanik und Katharina Wagener (26). Die Realitystars, die sich vergangenes Jahr in der Datingshow Are You The One? kennengelernt hatten, bekamen jetzt ihr erstes gemeinsames Kind. Schon vor einigen Monaten verrieten die beiden ihren Fans im Netz, dass sie einen Jungen erwarten. Jetzt erzählten die frischgebackenen Eltern Promiflash, wie es ihnen kurz nach der Geburt ihres Sohnes geht.

Kevin schwärmte gegenüber Promiflash: "Ich bin voll verliebt!" Zuvor hätte er Babys immer hässlich gefunden, doch beim Anblick seines Sohnes müsse er vor Glück fast jedes Mal weinen. Auf das TV-Paar warten nun einige große Umstellungen. Kathi berichtete: "Also bis jetzt, ich möchte noch nicht zu voreilig sein, ist der Kleine superlieb und sehr ruhig." Für die jungen Eltern sei alles aber noch sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem Aufgaben wie Stillen und Windeln wechseln seien absolutes Neuland für sie. Kathi betonte: "Es ist alles auf jeden Fall superspannend!" Die bisherigen Herausforderungen seien jedoch noch recht unproblematisch. Nun wolle sich die kleine Familie erst einmal ein bisschen besser kennenlernen.

Den Namen ihres Babys gaben die beiden im Gespräch übrigens noch nicht preis. Sie verrieten aber immerhin schon den Anfangsbuchstaben. Der Name ihres Sohns beginne mit einem 'L'. Weitere Informationen würden bald folgen.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

