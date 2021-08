Lil Wayne (38) spricht über ein schweres Kapitel in seiner Vergangenheit. Viele Fans des Rappers wissen, dass er eine Narbe auf der Brust hat. Lange Zeit behauptete der "Lollipop"-Interpret, diese habe er sich bei einem Unfall mit einer Waffe zugezogen. Doch tatsächlich hat die Narbe einen anderen Ursprung: Lil Wayne hat versucht, sich das Leben zu nehmen, als er zwölf Jahre alt war.

Über diesen schrecklichen Vorfall sprach der Musiker nun in der Show Uncomfortable Conversations With Emmanuel Acho. Er habe bereits seit seinem zehnten Lebensjahr mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Ihm sei damals gesagt worden, dass er seine Träume von einer Rap-Karriere aufgeben müsse, was ihm schwer zu schaffen gemacht hat. Lil Wayne entwickelte sogar Suizidgedanken. Mit zwölf Jahren versuchte er dann, sich mit der Waffe seiner Mutter umzubringen. "Ich habe auf mein Herz gezielt. Ich wusste, dass ich psychische Probleme habe, als ich abgedrückt habe", erzählte er. Kurz vor dem Suizidversuch hatte Lil Wayne selbst bei der Polizei angerufen. Daher haben die Beamten ihn glücklicherweise früh genug gefunden und konnten ihm so das Leben retten.

Der vierfache Vater ist sich sicher, dass es nur so weit kommen konnte, weil er zu Hause mit niemandem offen sprechen konnte: "Wenn man niemanden hat, bei dem man Dampf ablassen und alles rauslassen kann... Man kann damit nicht zu seinen Schulfreunden gehen. Vor denen versucht man noch cool zu sein." Nach dem Vorfall habe sich der Erziehungsstil seiner Mutter stark verändert. Sie sei viel weniger streng gewesen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lil Wayne beim Governors Ball Festival, 2019

Getty Images Lil Wayne im Februar 2020

Getty Images Lil Wayne bei einem Konzert in Los Angeles, 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de