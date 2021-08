Miranda Kerr (38) ist offenbar ein großer Fan ihrer Nachfolgerin! Das Supermodel und sein Ex Orlando Bloom (44) haben auch Jahre nach ihrer Scheidung noch ein tolles Verhältnis, nicht zuletzt auch durch Sohnemann Flynn (10). Das hat sich auch durch die Beziehung des Schauspielers mit Katy Perry (36) nicht verändert, im Gegenteil: Die Musikerin und ihre Vorgängerin sind richtig enge Freundinnen – so eng, dass Miranda Katy sogar lieber mag, als ihren eigenen Ex!

Das verriet der einstige Victoria's Secret-Engel im "Moments with Candace Parker"-Podcast. Die dreifache Mutter erklärte, Orlando sei für sie inzwischen mehr wie "ein nerviger Bruder": "Katy hilft mir meistens, mit ihm umzugehen", scherzte Miranda und fügte hinzu: "Ich liebe sie. Ich meine, ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich sie mehr liebe als Flynns Papa!"

Wie sehr sie die Neue ihres Verflossenen mag, machte die Brünette zuletzt immer wieder deutlich. Auch zu einem Launch ihrer Kosmetikmarke lud Miranda Katy ein – gemeinsam zeigten die beiden sich dort sogar in einem Selfie-Video. Was sagt ihr zu dieser Patchwork-Freundschaft? Stimmt unten in unserer Umfrage ab.

Francesco Gulotta / ActionPress Miranda Kerr bei den Spa Awards 2019

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021

Instagram / katyperry Miranda Kerr und Katy Perry, 2021

