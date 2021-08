Ist der Schwiegertochter gesucht-Kandidat Nic etwa gar nicht auf Liebe, sondern vielmehr auf Fame aus? Im Moment ist der Berliner in der 14. Staffel von Vera Int-Veens (53) Kuppelshow zu sehen – doch das ist nicht das erste Mal, dass er vor laufender Kamera auf die Suche nach der Liebe geht: Der 25-Jährige hat nämlich zuvor bereits an Take Me Out und First Dates teilgenommen. Deshalb wittern die "Schwiegertochter gesucht"-Zuschauer jetzt sogar ein falsches Spiel!

Unter einem Facebook-Beitrag auf der offiziellen "Schwiegertochter gesucht"-Seite brachten zahlreiche Zuschauer ihre Zweifel zum Ausdruck. "So schüchtern? Und dann aber schon bei 'Take Me Out' und 'First Dates' mitgemacht?", hinterfragte beispielsweise ein Fan Nics zurückhaltendes Verhalten bei "Schwiegertochter gesucht". Weitere Nutzer schlossen sich diesem Verdacht an – sie kommentierten beispielsweise: "Das ist doch absolut fake" oder auch "Dass da was nicht stimmt, liegt irgendwie auf der Hand."

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass ein Fake ans Licht kommt: Im Jahr 2016 hatte der deutsche Satiriker Jan Böhmermann nämlich einen "Schwiegertochter gesucht"-Skandal ins Rollen gebracht! Der 40-Jährige hatte einen Schauspieler in das TV-Format eingeschleust und somit Missstände bei den Dreharbeiten und im Umgang mit den Kandidaten aufgedeckt.

Anzeige

TVNOW Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW Nic, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2021

Anzeige

Getty Images Jan Böhmermann, Satiriker

Anzeige



