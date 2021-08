Kommt es etwa doch noch zu einem Liebescomeback? Eigentlich schien die Trennung von Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) endgültig zu sein: Der Realitystar hatte Anfang Februar die Scheidungspapiere eingereicht. Die Wege der beiden scheinen aber trotz ihres Zerwürfnisses nicht komplett auseinanderzugehen – vor wenigen Tagen wurden sie bei einem gemeinsamen Lunch-Date gesichtet. Und jetzt das: Kanye teilte eine Aufnahme von sich mit seinem Ehering!

Auf seiner Instagram-Seite postete der Musiker eine Bilderreihe von sich in einer dunklen Lagerhalle. Sein Gesicht scheint auf den Aufnahmen zwar mit einem Tuch verdeckt zu sein, doch eine Sache fällt besonders auf: Auf dem letzten Schnappschuss hält er die linke Hand an seinen Kopf – und gewährt dabei einen Blick auf den Ring an seinem Finger! Heißt das etwa, dass Kanye und seine Noch-Ehefrau sich wieder annähern und womöglich die Scheidung doch nicht vollziehen?

Tatsächlich scheint Kim dem Vater ihrer vier Kinder noch nicht komplett den Rücken gekehrt zu haben: Auf der Releaseparty seines neuen Albums "Dona" war die Unternehmerin nämlich zugegen, um Kanye zu unterstützen. Auch ihre Kids North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) waren bei dem Event in Atlanta mit von der Partie.

Instagram / kanyewest Kanye West im August 2021

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

