Welcher Promi Big Brother-Kandidat muss heute den TV-Knast verlassen? Am kommenden Freitag findet endlich das große Finale statt – und langsam wird die Luft im Weltall immer dünner: Heute Abend mussten die verbliebenen Bewohner bereits ein erstes Mal ihre Konkurrenten nominieren – und die Zuschauer mussten zwischen Ina Aogo (32) und Melanie Müller (33) wählen. Jetzt wurde entschieden: Die Frau von Dennis Aogo muss endgültig seine Koffer packen!

Gerade verkündete der große Bruder, dass Ina am wenigsten Zuschauerstimmen erhalten hat – und damit im Halbfinale ausscheidet. Darüber schien die Mutter von zwei Kindern aber nicht wirklich enttäuscht zu sein: Im Studio traf sie nach ihrem Aus auf ihren Mann – und fiel ihm weinend in die Arme. "Du hast mir so gefehlt", schluchzte die Influencerin. Kein Wunder, schließlich waren die zwei Turteltauben rund drei Wochen voneinander getrennt.

Zuletzt hatte 32-Jährige im TV-Knast für viel Aufregung gesorgt: Gegenüber Danny Liedtke (31) gab die Influencerin preis, dass sie sich wünsche, durch ihre Teilnahme an der Show eine höhere Reichweite zu bekommen. "Natürlich hoffe ich, dass mehr Leute mich kennen und ich eine Moderation oder so machen kann", gab Ina ehrlich zu. Diese Aussage kam bei dem ehemaligen Köln 50667-Star überhaupt nicht gut an. "Sie meinte, sie muss auf ihr Image achten, aber wir sind einfach offen und ehrlich. Sie stellt uns dar, als wären wir die letzten Vollidioten", wetterte er.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

