Yeliz Koc (27) dokumentiert ihre Schwangerschaft im Netz! Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die einstige Bachelor-Kandidatin momentan ihren ersten Nachwuchs. Obwohl es zwischen den werdenden Eltern kriseln soll, teilen beide weiterhin fleißig Content auf Social Media – die 27-Jährige natürlich vorwiegend über ihre anderen Umstände. Mittlerweile ist die Beauty in der 33. Woche: Deshalb gab Yeliz nun ein interessantes Update!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die TV-Bekanntheit gleich eine ganze Bilderreihe von ihrem Babybauch. Yeliz hält darauf liebevoll ihre kugelrunde Körpermitte und strahlt in die Kamera – darunter schrieb sie: "Wir gehen heute in die 33. Schwangerschaftswoche, also in den neunten Monat. Bei jedem Arztbesuch wird die Kleine eine Woche älter geschätzt." Vielleicht kommt ihre Tochter sogar früher zur Welt als gedacht.

Ohnehin scheint Yeliz es kaum erwarten zu können, ihr kleines Mädchen in den Armen halten zu dürfen. Immer wieder verdeutlicht die 27-Jährige gegenüber ihren Followern, wie glücklich sie über ihre Schwangerschaft ist. Außerdem nahm sie sich vor, ihre Kliniktasche schon zu packen

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

