Paco Steinbeck (46) legt Eric Sindermann (33) einen gut gemeinten Ratschlag ans Herz. Der Die Superhändler-Star wurde von seinen Mitstreitern bei Promi Big Brother auf die Exit-Liste gesetzt und daraufhin von den Zuschauern rausgewählt. In der Sendung entpuppte sich die TV-Bekanntheit als polarisierender Charakter, der mit dem ein oder anderen Mitbewohner mächtig aneinandergeriet. Vor allem Eric warf ihm vor, ihn nicht ernst zu nehmen. Jetzt meinte Paco gegenüber Promiflash: Eric kämpfe mit großer Unsicherheit.

"Er hat mit vorgehalten, dass ich ihm nahelegen wollte, dass er kein guter Geschäftsmann sei, aber dieses Urteil würde ich mir nie bilden", stellte Paco im Promiflash-Interview klar. Woher genau Erics große Unsicherheit käme, wisse der 46-Jährige allerdings nicht. Dafür sei die Zeit zu knapp gewesen, um sich richtig kennenzulernen.

Dass er nicht ganz mit sich im Reinen sei, machte der Modedesigner zum Beispiel deutlich, als einige Promi-BB-Bewohner entscheiden sollten, wer der Intelligenteste und wer der Dümmste im TV-Weltall ist: Eric landete dabei auf dem letzten Platz. "Mir wäre es völlig egal, wo ich bei diesem Voting gelandet wäre, weil ich weiß, wer ich bin und was ich mache", machte Paco deutlich. Daher würde er Eric wirklich raten, sich nicht "so viele Gedanken darüber zu machen, was andere von ihm halten". Das würde sein Leben um einiges erleichtern.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Anzeige

TVNow Eric Sindermann, bekannt als "Dr. Sindsen"

Anzeige

TVNOW / Olimpia Czarna Paco Steinbeck, Händler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de