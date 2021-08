Kreativer Körperschmuck! Micaela Schäfer (37) machte erst kürzlich wieder Schlagzeilen mit ihrem neuesten Trip zum Beauty-Doc. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ließ sich dieses Mal ihr Hinterteil operieren. Das teilte sie stolz auf Social Media. Doch bei dem Hinternlifting allein blieb es nicht. Micaela stattete jetzt auch noch dem Tätowierer einen Besuch ab. Sie ließ sich dort ein Tattoo der ganz besonderen Art stechen.

Das Erotik-Sternchen verkündete in seiner Instagram-Story: "Ich habe keinen Bock mehr auf Klamotten... und vor allem Unterwäsche!" Also entschied sie kurzerhand, sich einen Slip tätowieren zu lassen. "Ich fühle mich einfach so frei", erklärt sie sichtlich glücklich über ihren neuen permanenten Körperschmuck. Vor allem bei hohen Temperaturen sei es nun für sie viel komfortabler. Ihren Fans präsentierte sie das frisch gestochene Meisterwerk natürlich und bat ihre Follower sogar darum, darüber abzustimmen, wie ihnen die neue Tätowierung gefällt. Micaela scheint von ihrem raffinierten Einfall absolut begeistert zu sein. Sie jubelt: "Das sieht doch so megageil aus!"

Ihr neues Tattoo zählt auf jeden Fall zu den ausgefalleneren Formen der Körperkunst. Für ihre Schönheit ist sich Mica einfach für nichts zu schade. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin legte sich bereits im Alter von 16 Jahren unters Messer. Sie ließ sich unter anderem die Nase und ihre Brüste operieren.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfers Slip-Tattoo

Sonstige Micaela Schäfer bei Diamond Aesthetics im August 2020

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Model

