Neuer Look für Penelope Disick (9)! Dass sie in Sachen Modebewusstsein mit den älteren Keeping up with the Kardashians-Stars mithalten kann, hat die Tochter von Kourtney Kardashian (42) und Scott Disick (38) schon einige Male bewiesen. Ob im lässigen Outfit bei einem Roadtrip oder extravagant im teueren Gucci-Mantel – die Kleine zeigte sich bisher stets stilsicher. Nun wagte der Promi-Spross auch halsaufwärts etwas Neues: Penelope hat sich die Haare rot gefärbt!

Ihre Mutter Kourtney ging ihr bei der Verwandlung offenbar zur Hand. In ihrer Instagram-Story teilte die 42-Jährige ein Foto, auf dem die Farbe gerade in Penelopes Haare einwirkt. Das Resultat zeigte die Reality-TV-Bekanntheit schließlich auf ihrem Profil. Auf dem Schnappschuss ist Penelope zu sehen, die gerade ihr feuerrotes Haar präsentiert. Dazu postete Kourtney sämtliche Emojis in roter Farbe.

Die Follower finden Gefallen am neuen Style der Neunjährigen. Einige erkennen sogar eine Ähnlichkeit zwischen Penelope und einer Disney-Prinzessin. "Arielle aus 'Die kleine Meerjungfrau'", kommentierte ein Fan. Andere finden, sie sieht schon jetzt aus wie ihre Tante Kylie Jenner (24).

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick im August 2021

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de