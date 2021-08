Er kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen! Bei Das Sommerhaus der Stars wurde Andrej Mangold (34) immer wieder unterstellt, er würde andere Kandidaten für seine Zwecke manipulieren. Jetzt tritt er bei Kampf der Realitystars an und wieder werfen ihm einige Teilnehmer vor, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Ex-Mitstreiter Mike Heiter (29) kann das nicht verstehen: Promiflash erzählte er, warum er sich mit dem ehemaligen Bachelor so gut verstanden hat.

"Ich sage es zu 100 Prozent: Andrej hat niemanden da drin versucht zu manipulieren oder auf ihn einzureden", versicherte Mike im Gespräch mit Promiflash. Der ehemalige Basketballprofi sei zu allen nett gewesen und habe sich stets authentisch gezeigt, fügte er hinzu: "Daher haben Laura und ich uns auch so gut mit ihm verstanden. Man hat direkt gemerkt, wer real ist und wer nicht."

Auf Mikes Unterstützung in der Sala kann Andrej nun allerdings nicht mehr setzen: Der ehemalige Love Island-Kandidat musste in dieser Woche nämlich seine Sachen packen! Bisher kam der Ex-Profisportler aber auch so ganz gut zurecht: Andrej konnte sich schon viermal in einem Spiel vor dem Rauswurf schützen.

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter im März 2021

RTLZWEI Andrej Mangold, Mike Heiter, Laura Morante und Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Dritte Entscheidungsnacht von "Kampf der Realitystars"

