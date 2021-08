Da hat Micaela Schäfer (37) ihre Follower ordentlich an der Nase herumgeführt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte vor wenigen Tagen mit einem skurrilen Tattoo für Aufsehen: Im Netz behauptete sie, sich einen Slip tätowieren zu lassen und präsentierte das vermeintliche Meisterwerk in einem Video. Ihre Fans staunten daraufhin nicht schlecht. Jetzt klärt Micaela allerdings auf: Die Tätowierung war bloß ein Fake!

"Meine Lieben, viele von euch haben es sicherlich schon geahnt. Der tätowierte Slip ist natürlich nicht echt", stellte die 37-Jährige in einem Instagram-Post klar. Die Aktion war lediglich Teil einer Show von Aaron Troschke (32). Im Rahmen des Formats "Shame Game" hat sie den YouTuber herausgefordert – und verloren. "Am Ende hat er alle Challenges bestanden und er durfte mich mit der Tattoo-Story bestrafen", erklärte Micaela.

Dabei wäre es nicht verwunderlich gewesen, hätte das Tattoo doch einen dauerhaften Platz auf Micaelas Körper gefunden. Immerhin erstaunte die Reality-TV-Bekanntheit in der Vergangenheit bereits einige Male mit unkonventionellen Aktionen. Unter anderem hat sich das Erotikmodel schon Sommersprossen und Herz-Nippel tätowieren lassen.

