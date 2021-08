Lena Meyer-Landrut (30) wagte sich an einen neuen Schnitt! Die Sängerin zog sich vergangenes Jahr ziemlich überraschend aus der Öffentlichkeit zurück. Sonst teilte die einstige ESC-Gewinnerin nämlich nur allzu gerne ihren Alltag im Netz. Seitdem sie im Juni endlich wieder neue Musik veröffentlicht hat, kommen wieder regelmäßige Postings von der hübschen Hannoveranerin. Nun hatte sie offenbar wieder einen triftigen Grund, sich bei ihrer Community zu melden: Denn Lena war beim Friseur ihres Vertrauens!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 30-Jährige das Ergebnis des Besuchs im Salon. Zuvor trug sie einen stufigen Longbob. Und jetzt begeistert Lena mit einer Wuschelmähne inklusive geradem Pony! Die "Thank You"-Interpretin scheint zufrieden mit ihrem neuen Look zu sein. Cool fährt sie sich in dem kurzen Clip durch die Haare. Außerdem schrieb sie: "Es ist ein Shooting-Tag." Vielleicht dürfen sich ihre Fans schon bald auf mehr Content freuen.

Zuletzt erklärte Lena noch, dass sie kaum unterwegs sei und nichts Spannendes zu teilen hätte: "Deswegen gibt es keine krassen Storys oder Bilder." Ihre Abonnenten scheinen sich jedoch über jedes Bild zu freuen, das sie von ihr zu sehen bekommen.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, August 2021

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

