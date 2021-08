Danielle Jonas (33) haut ihre Fans mit diesem Outfit um! Seit einem Treffen im Urlaub 2007 sind die Beauty und Kevin Jonas (33) ein Paar und einfach unzertrennlich. Inzwischen sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern auch stolze Eltern von zwei süßen Töchtern. Jetzt zeigt die Frau des Jonas Brothers-Musikers, wie sexy sie auch als Mama unterwegs ist – und begeistert mit ihren ellenlangen Beinen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Brünette zuletzt mehrere Fotos, bei denen ihren Followern die Luft wegblieb: In knappen Shorts und geschnürten Stilettos posiert Danielle vor einem Brunnen – und trotz ihrer 1.65 Meter wirken ihre Beine in dem Look ewig lang! Ihre Community zeigte sich völlig hin und weg von diesem Anblick und auch Ehemann Kevin kommentierte den Beitrag: "Ich bin ein glücklicher Mann!"

Obwohl Danielle und Kevin seit fast 15 Jahren zusammen sind, sind die zwei noch total verknallt ineinander. Wie frisch ihre Liebe auch nach all der Zeit noch ist, machte die gelernte Friseurin zu Kevins Geburtstag im vergangenen Herbst mit süßen Worten deutlich: "Ich hab' immer noch nicht genug von dir! Die Mädchen und ich sind gesegnet, dich zu haben!"

Anzeige

Getty Images Danielle Jonas bei einem Event in New York, Mai 2018

Anzeige

Instagram / daniellejonas Kevin und Danielle Jonas

Anzeige

Getty Images Kevin und Danielle Jonas im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de