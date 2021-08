Können Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) das Ruder etwa noch mal rumreißen? Im Februar schockierten die Reality-TV-Bekanntheit und der Rapper ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Das einstige Paar geht ab sofort getrennte Wege. Sie hatten sogar vor, die Scheidung einzureichen. Doch haben sich die Pläne nun etwa wieder in eine völlig andere Richtung entwickelt? Kim und Kanye arbeiten aktuell an ihrer zerrütteten Beziehung!

Wie ein Insider aus dem näheren Umfeld der Ex-Turteltauben gegenüber TMZ berichtete, sollen die beiden alles dafür tun, um ihre Romanze noch mal aufleben zu lassen: "Sie arbeiten daran, das Fundament ihrer Beziehung wieder aufzubauen." Dafür verbringen die Noch-Eheleute aktuell viel Zeit miteinander. Eine andere Quelle behauptete bereits vor Wochen, dass Kim den Nachnamen ihres Gatten behalten wolle – ob das schon ein erstes Indiz für die Reunion ist?

Dass das Verhältnis zwischen Kim und Kanye auch nach der Trennung gut ist, dürfte kein Geheimnis sein. Vor wenigen Tagen unterstützte die Beauty ihren Gatten sogar bei dessen Album-Release-Party in Chicago. Zu der Feier erschien Kim in einem Brautkleid. Grund genug, um die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln zu bringen. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation zwischen den beiden weiterentwickelt.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

