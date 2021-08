Michael Bublé (45) widmet seinem Nachwuchs rührende Worte! Dass der Musiker ein absoluter Familienmensch ist, dürfte längst klar sein. In seinem privaten Umfeld hatte der Sänger allerdings schon so einige Schicksalsschläge zu verkraften. Unter anderem erhielt sein Sohn Noah bereits mit drei Jahren die Diagnose Krebs. Zum achten Geburtstag des Jungen gratulierte ihm Papa Michael jetzt mit süßen Zeilen im Netz!

"Heute wird mein Held acht", verkündete Michael am vergangenen Freitag superstolz via Instagram. "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so mutig ist. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so nett und so gutherzig ist", schwärmte der Künstler von seinem Spross. Seine Liebe für den Jungen kann der Kanadier kaum in Worte fassen: "Du hast unser Leben in jeder Hinsicht gesegnet!"

Auch Michaels Frau Luisana ließ es sich nicht nehmen, ihrem Sprössling zum Geburtstag via Social Media nur das Beste zu wünschen. "Mein erster Junge. Derjenige, der mich gelehrt hat, eine Mutter zu sein. Du hast mich zur glücklichsten Frau gemacht, seit du in unser Leben gekommen bist", schrieb die Schönheit.

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

Anzeige

Getty Images Sänger Michael Bublé

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de