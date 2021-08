Frischer Wind bei "Selling Sunset"! Die Serie begeisterte in den vergangenen Jahren die Zuschauer auf Netflix. In der Reality-TV-Show wollen ambitionierte Makler luxuriöse Immobilien in Los Angeles an den Mann bringen. Doch neben dem Geschäft steht auch das Privatleben der Darsteller im Vordergrund. Und jetzt gibt es noch mehr Drama bei "Selling Sunset" – denn eine weitere Lady ergänzt die Gruppe in der vierten Staffel.

Wie zahlreiche Medien, darunter Daily Mail, berichten, ist Emma Hernan die Neue in der Oppenheim Group. Die süße 29-Jährige stand sogar bereits für die Sendung vor der Kamera und lernte ihre Kollegen kennen – das zeigen Paparazzibilder, auf denen die Maklerin mit Chrishell Stause (40) zu sehen ist. Die beiden Frauen umarmen sich und scheinen bereits gut miteinander auszukommen.

Die Fans der Sendung dürfen sich jedoch in Staffel vier nicht nur darauf freuen, Emma kennenzulernen: Auch das Privatleben von Chrishell wird sicherlich genauer beleuchtet werden. Nach der Trennung von Justin Hartley (44) datet die Beauty nämlich derzeit Jason Oppenheim – ihren Chef und Gründer der Oppenheim Group.

MEGA Chrishell Stause und Emma Hernan

MEGA Chrishell Stause und Emma Hernan am Set von "Selling Sunset"

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim

