Dennis Felber sucht nach der Frau fürs Leben. Die neue Staffel von Love Island steht schon in den Startlöchern. Teil des Startcasts ist unter anderem Dennis. Er dürfte dem ein oder anderen aus der Daily Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer bereits bekannt sein. Jetzt macht sich der 22-Jährige auf die Suche nach der großen Liebe. Im Interview mit Promiflash sprach Dennis über die Beweggründe für seine Teilnahme an "Love Island".

Der Fitness-Coach erzählte Promiflash: "Ich möchte auf jeden Fall die richtige Frau kennenlernen, eigentlich meine Traumfrau." Über eine mögliche Karriere als Influencer nach der Show mache er sich keine Gedanken. "Natürlich ist es mir bewusst, dass ich dadurch ein bisschen bekannter werde, aber ich habe ja schon ein paar Follower und demnach geht es mir gar nicht darum", erklärte Dennis. Seine rund 130.000 Abonnenten hätte er unter anderem "Krass Schule" zu verdanken.

Durch seine Rolle in der Realitysoap habe er den anderen "Love Island"-Teilnehmern in seinen Augen schon etwas voraus: "Ich denke, vor den Kameras auf jeden Fall schon. Das tut mir, glaube ich, ganz gut, dass ich schon Erfahrungen gesammelt habe." Doch verstellen werde er sich auf keinen Fall. Auf die Frage, wie seine Social-Media-Fans wohl auf seine Teilnahme an der Kuppelshow reagieren werden, entgegnete Dennis: "Ich denke, die werden sich freuen und werden auf jeden Fall jeden Tag einschalten."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTL2 Dennis Felber in "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Dennis Felber, "Love Island"-Boy

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de