Paulina Ljubas (24) ist noch total erschöpft! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin schockte ihre Fans vergangenen Freitag mit der Nachricht, sie sei im Krankenhaus – es stellte sich heraus, dass die Influencerin eine Blinddarmentzündung hat. Bereits Anfang des Jahres ist sie aus demselben Grund in einer Klinik gewesen. Bei ihrem erneuten Aufenthalt führte jedoch kein Weg an einer Operation vorbei. Jetzt meldete sich die Influencerin mit einem Gesundheitsupdate auf Social Media.

Die 24-Jährige erzählte in ihrer Instagram-Story: "Mein Bauch ist megahart und angeschwollen. Es tut auch wirklich weh. Man kommt sich vor wie überfahren." Aufgrund ihrer Schmerzen könne sie nur auf dem Rücken schlafen. Dennoch habe sie es geschafft, sich in der Nacht ein wenig auszuruhen. Paulina berichtete: "Die Chirurgin, die mich gestern operiert hat, war gerade da und hat noch mal einen Ultraschall gemacht. Da sieht alles so aus, wie es aussehen soll." Ihr Blinddarm sei stark entzündet gewesen und eine Operation daher dringend notwendig. Jetzt sei sie vor allem froh, dass sie in Zukunft keine Probleme mehr wegen ihres Blinddarms haben wird.

Ihre Follower wollten von Paulina wissen, wer während ihres Klinikaufenthalts auf ihren Hund aufpasse. Sie erklärte, dass sich ihr Freund, der Love Island-Star Henrik Stoltenberg, im Moment um ihren Vierbeiner kümmere. Bald schon dürfe sie aber wieder nach Hause zu ihren Liebsten.

