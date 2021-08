Sie steht kurz vor der Geburt und gibt ihren Fans noch einmal ein ausführliches Schwangerschaftsupdate! Jessica (27) und Niklas Schröder (32) werden in einigen Tagen zum ersten Mal Eltern. Vor allem die Blondine hält ihre Fans mit regelmäßigen Infos zu ihrem Babyglück auf dem Laufenden. Mittlerweile ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin in der 40. Schwangerschaftswoche. Im Netz verriet Jessi nun, was sie kurz vor der Geburt auf die Waage bringt!

In ihrer Instagram-Story sprach die werdende Mutter ganz offen über ihr aktuelles Gewicht – denn da hat sich seit der Schwangerschaft einiges verändert. "Für mein Gewissen sag ich einfach, dass es ja nachmittags war. Es sind jetzt etwa 13 bis 14 Kilo. Aber ich glaube, gegen Ende nimmt man ja auch nicht mehr so viel zu", erklärte sie ihren Fans. Sie verriet aber auch, dass sie in letzter Zeit öfter mal zu Süßigkeiten gegriffen habe.

Dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, macht sich auch an der Entwicklung ihres Babys bemerkbar – denn Klein-Hailey ist schon ganz schön groß! "Wir haben eine kleine Einschätzung bekommen – sie ist eine kleine zarte Maus. Sie wiegt ca. 3.000 Gramm und ist 50 bis 51 Zentimeter groß", erzählt Jessi in ihrer Insta-Story weiter.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de