Sie ist offenbar wieder in festen Händen! Claudia Norberg (50) war über viele Jahre hinweg die Frau an der Seite des Schlagerstars Michael Wendler (49). Im Mai 2020 reichte das Paar allerdings die Scheidung ein. Nachdem kürzlich Meldungen auftauchten, dass das Ehe-Aus der beiden gar nicht rechtskräftig gewesen sei, folgen jetzt anscheinend Liebes-News vonseiten der 50-Jährigen: Denn es soll einen neuen Mann in Claudias Leben geben!

Wie Bild berichtet, handelt es sich dabei um den Luxus-Autohändler Hubertus Freiherr von Falkenhausen. Der habe die Beziehung gegenüber dem Blatt bestätigt: "Ja, es ist so, ich bin mit Frau Norberg seit acht Monaten zusammen." Der Millionär statte seine Liebste auch mit einem fahrbaren Untersatz aus, hieß es weiter: "Sie fährt ein Auto aus meinem Luxusfahrzeug-Bestand, ganz kostenlos. Das Benzin muss sie selber bezahlen."

In den Streitigkeiten um angebliche Steuertricks, die Michael und Claudia vorgeworfen werden, stellte der Unternehmer sich hinter seine Partnerin: "Frau Norberg war 29 Jahre mit Herrn Wendler zusammen, hat alles für diese Familie gegeben. Niemals wurde sie in irgendeiner Sache richtig durch Ihren Ehemann abgesichert." Außerdem bestritt er etwaige Aussagen, dass Claudia ein übermäßig luxuriöses Leben führe.

F.KRUG/G.OHLENBOSTEL / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg nach ihrer Verlobung 2009

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg und ihre Tochter Adeline

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg beim "Promi Big Brother"-Finale 2014

