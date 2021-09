Ist Gavin Rossdale (55) etwa wieder in festen Händen? Der Bush-Frontmann und Gwen Stefani (51) heirateten 2002 und wurden im Laufe der Zeit stolze Eltern von drei Kindern – die Beziehung zerbrach allerdings 2015. Die Sängerin fand danach erneut ihr Liebesglück und gab ihrem Partner Blake Shelton (45) erst vor Kurzem das Jawort – ihr Ex hingegen fand wohl noch nicht die Richtige. Angeblich soll es nun aber eine neue Frau in Gavins Leben geben!

Der Musiker soll aktuell eine attraktive Influencerin daten. Die Beauty hat allerdings eine wesentliche Gemeinsamkeit mit Gavins Ex-Frau: den Vornamen. Angeblich ist nämlich das Model Gwen Singer aktuell der Lebensmittelpunkt des Sängers. Ein Insider verriet The Sun, dass die zwei sich erst ein paar Monate kennen – allerdings würden sie sich stark zueinander hingezogen fühlen. "Sie haben zusammen viel Zeit in Los Angeles verbracht und schauen jetzt, wo das Ganze hinführt", fuhr die Quelle fort.

Die Brünette ist allerdings deutlich jünger als ihre Vorgängerin – mit 26 Jahren ist Gwen 2.0 sogar sechs Jahre jünger als Gavins älteste Tochter Daisy Lowe (32), die der 55-Jährige mit seiner Ex-Partnerin Pearl Lowe bekommen hat.

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale im Oktober 2013 in Beverly Hills

Instagram / gwensinger Gwen Singer, Influencerin

Getty Images Daisy Lowe im Juli 2021 in London

