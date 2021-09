Cosimo Citiolo (39) stellt stolz seine Liebste vor! Der ehemalige DSDS-Kandidat sorgt eigentlich derzeit mit seinen amüsanten Sprüchen und Aktionen im TV für Schlagzeilen: Bei Kampf der Realitystars versorgt er die Zuschauer mit einer Menge Entertainment, das auch mal unter die Gürtellinie geht. Jetzt gibt Cosimo jedoch einen seltenen Einblick in sein Privatleben – und präsentiert erstmals seine schöne Freundin Natalie!

Im RTL-Interview stellte der Checker vom Neckar seine Lebensgefährtin vor. Die Frau an seiner Seite heißt Natalie, ist strahlend schön – und hat Cosimo so richtig den Kopf verdreht: "Das ist eine der besten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe als Mensch, als Vertrauensperson. Sie war immer dieser Mensch, der mich glücklich gemacht hat. Und genau so ist es auch für sie. Das ist mir sehr wichtig", erklärt er.

Cosimo versicherte zudem, seine Natalie stets stolz zu präsentieren und es sogar zu genießen, wenn andere Männer ihr hinterherschauen: "Sie ist ein Lambo. Ich nehme sie gerne mit und zeige, was ich habe!" Und auch Natalie schwärmte von ihrem Schatz und dessen Auftreten: "Ich mag selbstbewusste Männer!"

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Februar 2021

Instagram / natalie_latoya Natalie LaToya

RTLZWEI Cosimo Citiolo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

