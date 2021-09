Was hält die Zukunft für Papis Loveday (44) bereit? Das Male-Model war gerade erst in der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother zu sehen. Obwohl er zu den eher weniger bekannten Teilnehmern gehörte, schaffte es Papis letztendlich ins Finale. Dort musste sich der gebürtige Senegalese allerdings Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31) und Uwe Abel (51) geschlagen geben. Wie seine Pläne nach seiner Zeit im TV-Container aussehen – das hat der Viertplatzierte jetzt Promiflash verraten.

So viel kann Papis schon enthüllen: Er wird definitiv kein Dauergast in Trash-Formaten. "Der Ausflug in die Welt des Reality-TV war für mich, zumindest in Deutschland, ein einmaliger", betonte der 44-Jährige gegenüber Promiflash. Er verschwindet allerdings nicht gänzlich aus der Fernsehlandschaft. Der Laufstegcoach ist dieses Jahr wieder Juror bei "Switzerland’s Next Topmodel": "Die Show beginnt am 8. September und [...] in Deutschland kann man es, glaube ich, auch online anschauen."

Papis wird aber nicht nur weiterhin im TV präsent sein, er hat sich auch als Autor versucht. So setzte er sich während der Gesundheitskrise hin und brachte sein Leben zu Papier. Das Ergebnis ist sein Buch "Das Leben ist niemals nur schwarz-weiß". "[Es] kommt in ein paar Wochen raus, aber man kann das jetzt schon online überall bestellen", teilte der frischgebackene Schriftsteller mit.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Finalisten Danny Liedtke, Melanie Müller, Papis Loveday und Uwe Abel

Getty Images Papis Loveday auf einer Party in München im Mai 2018

Getty Images Papis Loveday beim Friedenspreis des Deutschen Films in München im Juni 2019

