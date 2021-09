Ist das etwa die Lösung des Love Island-Liebesdreiecks zwischen Jannik, Lena und Andrina (28)? Der Stadtbahnfahrer sorgte schon in den ersten beiden Folge der Kuppelshow für erhitzte Gemüter: Er machte sowohl der attraktiven Ex-Bachelorette als auch der Ex-Temptation Island-Beauty schöne Augen. Doch auch in der heutigen Ausgabe ist der Kölner noch mächtig am strugglen – bis ihm ein perfekter Plan in den Sinn kommt!

Auch in Episode drei steht Jannik noch mächtig zwischen den Stühlen: Der heiße Challenge-Kuss mit Andrina geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Deswegen hat er am Abend eine hitzige Diskussion mit Lena auf dem Daybed, die den Muskelmann einfach nicht durchschauen kann. Doch nach dem Streit kommt es im Bett mit Lena zu einer Kuschelversöhnung, wie er seinen Kollegen Philipp und Domenik am morgen danach gesteht: "Wir hatten mehr Körperkontakt als die Nacht davor. Ich will heute mal ein bisschen in die Vollen gehen bei beiden. Ich kann irgendwie keine klare Entscheidung treffen." Doch schon kurz darauf hat er die Idee: Er setzt einfach den frechen Landschaftsgärtner auf die Ex von Robin Riebling an!

Der 23-Jährige scheint davon ganz und gar nicht abgeneigt: "Lena ist optisch auf jeden Fall auch mein Typ", erklärt er seinem Show-Bro. Für Jannik eine absolute Win-Win-Situation, wie er noch einmal festhält: "Das wäre sehr hilfreich. Ich würde das total unterstützen. [...] Dann kann ich mich viel mehr auf Andrina fokussieren." Und tatsächlich verwickelt Philipp schon wenig später die Blondine in ein angeregtes Gespräch. "Das Interesse ist von meiner Seite auf jeden Fall da", versichert er anschließen Kumpel Jannik. Was denkt ihr: Wird der Plan aufgehen? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Lena und Jannik auf einem "Love Island"-Daybed

Anzeige

RTLZWEI Philipp und Jannik bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Lena und Philipp, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de