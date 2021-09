Michelle Hunziker (44) sehnte sich augenscheinlich nach einer Veränderung! Seit 1995 steht die gebürtige Schweizerin in der Öffentlichkeit. Nachdem sie damals von der italienischen Presse zu "Italiens schönstem Po" gekürt wurde, folgten viele TV-Auftritte. Dem deutschen Millionenpublikum dürfte die hübsche Schauspielerin jedoch vor allem als ehemalige Wetten dass-Moderatorin an der Seite von Thomas Gottschalk (71) bekannt sein. Nun verabschiede sich Michelle nach Jahrzehnten mit dem gleichen Look von ihren langen blonden Haaren.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die dreifache Mutter nun einige Eindrücke von ihrem Friseurbesuch. Zunächst zeigte die "Love Bugs"-Darstellerin nur ihre neue Frisur, bevor sie in ihrer Story einige kurze Clips veröffentlichte, in denen ihr die blonde Mähne abgeschnitten wurde. "Große Revolutionen werden im Stillen gemacht", schrieb die 44-Jährige auf Italienisch zu den zwei Selfies. Zu einem anschließenden Zeitrafferclip erklärte das Model dann ebenfalls, dass dies die erste Stilveränderung seit 25 Jahren gewesen sei.

Und wie gefiel es den Fans? Die waren hin und weg von Michelles Longbob. "Du siehst umwerfend aus!" oder "Mein Gott, du bist wunderschön" lauteten nur einige Kommentare der Abonnenten der 44-Jährigen. Auch einige Promis, wie beispielsweise die italienische Schauspielerin Michela Andreozzi (52) waren von dem neuen Aussehen der Schönheit begeistert. "Wow!", schrieb auch Marco Schreyl (47) zu den Bildern.

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im August 2021

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de