Bei diesen Bildern kommt richtiges Sommerfeeling auf! Michelle Hunziker (44) liebt ihre Familie über alles und genießt die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Das stellt die dreifache Mutter immer wieder unter Beweis. Egal, ob sie im Winter mit ihrer Familie rodeln geht oder sie zusammen einen Ausflug an den Strand unternehmen. Jetzt wurde sie erneut mit ihren beiden jüngeren Kindern beim Tollen im Mittelmeer abgelichtet.

Vergangene Woche wurde die kleine Familie am Strand von Milano Marittima in Italien beim Toben im kühlen Nass von einigen Paparazzi abgelichtet. Dabei schien das Trio, den erfreuten und lachenden Gesichtern nach zu urteilen, sehr viel Spaß zu haben. Vergnügt stürzten sie sich ins Wasser oder tobten herum. Michelle spritzte dabei ihre Töchter freudestrahlend mit Wasser nass oder warf sie lachend durch die Luft. Während sich die Fernsehmoderatorin mit Celeste (6) und Sole (7) vergnügte, musste Papa Tomaso Trussardi (38) den Hund am Strand hüten.

Bereits im vergangenen Jahr war die blonde Schönheit und ihren zwei jüngeren Töchtern mehrfach beim gemeinsamen Badespaß fotografiert worden. Nach dem langen Lockdown in Italien hatten die drei die Zeit am Strand in Varigotti sichtlich genossen. Schon seinerzeit waren die drei vergnügt im Mittelmeer herumgetobt.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste im Juni 2021

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Celeste im Juni 2021

MEGA Michelle Hunziker gemeinsam mit ihren Töchtern Celeste und Sole

