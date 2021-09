Massimo Sinató (40) und Rebecca Mir (29) können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Seit sich das Paar im Jahr 2012 bei Let's Dance kennen und später lieben lernte, sind die beiden unzertrennlich. Drei Jahre nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an dem Tanz-Format gab sich das Paar schließlich das Jawort. Vergangenen April kam dann ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Jetzt veröffentlichte der Profitänzer eine neues Pärchen-Pic mit seiner Herzdame, auf dem die beiden so verliebt wie am ersten Tag wirken.

Auf Instagram veröffentlichte der 40-Jährige nun ein Bild, auf dem er und seine Liebste gemeinsam auf einem Stand-up-Paddel entspannen. Doch anstatt sich sportlich zu betätigen, saß der gebürtige Mannheimer seiner Frau gegenüber und küsste sie leidenschaftlich. "Love Boat", schrieb Massimo zu der Momentaufnahme und schlug damit den Bogen zu der erfolgreichen Sitcom, die von 1977 bis 1987 über die deutschen Bildschirme flimmerte.

Ob Massimo mit seinem Post tatsächlich auf die TV-Sendung anspielte, verriet er bisher nicht. Fest steht jedoch, dass sich die Fans über das neue Pärchenfoto unglaublich freuten – egal ob mit oder ohne Referenz auf Gavin MacLeod, Cynthia Lauren Tewes und Co. "Sehr süß ihr zwei" oder "Einfach toll das Foto" lauteten nur einige Kommentare der entzückten Follower unter dem Schnappschuss.

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir 2020

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im August 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

