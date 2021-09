Was ein Mega-Cliffhanger während der zweiten Love Island-Paarungszeremonie! Heute Abend hieß es auf der Insel der Liebe Damenwahl! Nachdem sich die Jungs in der Auftaktfolge am vergangenen Montagabend eine Lady hatten herauspicken dürfen, mussten sie nun selbst zittern. Und dabei erwischte es vor allem Jannik ganz schön hart: Nicht nur, dass Sylvie Meis (43) den Stadtbahnfahrer wegen seiner Unentschlossenheit aufzog, zum Ende der Folge hing sein Verbleiben in der Villa auch noch am seidenen Faden!

Für den Kölner und auch Landschaftsgärtner Philipp hieß es in der heutigen Ausgabe zittern: Denn nachdem fast alle Girls sich für ihren zukünftigen Show-Partner entschieden hatten, war es an Lena einen der beiden Jungs in den Flieger nach zurück nach Deutschland zu schicken! Den beiden Herren war der Ernst der Lage wirklich anzusehen: Völlig erstarrt und mit versteinerten Mienen blickten Philipp und Jannik bedröppelt durch die Gegend. Doch Achtung: Wer ab sofort neben der Blondine im Bett schläft, erfahren die Zuschauer erst morgen – denn die Macher der Sendung haben einen fiesen Cliffhanger reingeschnitten!

Dass sich Andrina (28) am Abend der Entscheidung nicht für Jannik entschieden hat, ist nicht überraschend: Die Ex-Bachelorette hatte dem 26-Jährigen bereits am Nachmittag einen Korb gegeben. Stattdessen fiel die Wahl der schönen Schweizerin auf Schauspieler Dennis! Beim ihm verspüre sie wirkliches Interesse, ihn auch kennenlernen zu wollen. Neuankömmling Kaan wurde von Sina ausgesucht, denn sie stehe auf seine lockere Art. Die süße Lisa schnappte sich wie erwartet ihren Domenik und Sarah blieb bei ihrem Stunde-eins-Boy Robin. Was denkt ihr: Für wen wird sich Lena entscheiden? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Lena vor der großen Wahl

RTLZWEI Jannik und Philipp bei "Love Island"

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Dennis und Andrina

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Sina und Kaan

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Domenik und Lisa

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Robin und Sarah

