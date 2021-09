Er findet sie wohl zum Anbeißen! Im Dezember 2018 gaben sich Priyanka Chopra (39) und Nick Jonas (28) ganz romantisch das Jawort. Seitdem schweben die beiden immer noch auf Wolke sieben und zeigen ihren Followern gern mal, wie verliebt sie doch ineinander sind – so auch jetzt wieder: Priyanka teilte vor wenigen Tagen einen ziemlich witzigen Schnappschuss mit Gatte Nick, der wohl nicht genug von seiner Frau bekommen konnte!

Via Instagram meldete sich die Schauspielerin vor wenigen Tagen bei ihren Fans und beglückte sie mit ein paar hotten Bikini-Schnappschüssen von sich. Doch der eigentliche Hingucker auf den Pics ist Priyankas Ehemann, der spielerisch zu Messer und Gabel greift, um seiner Liebsten genüsslich in den Hintern zu schneiden. "Snack", betitelte die 39-Jährige ihren Beitrag. Nick schien ganz angetan von seiner Frau zu sein – ein anderes Bikinibild kommentierte er nämlich schlicht, aber eindeutig mit "Lecker!".

Dass es bei Nick und Priyanka in der Beziehung wie am Schnürchen läuft, ist Fans nicht neu. Doch wie sieht es in Sachen Familienplanung bei dem Paar eigentlich aus? Darüber hatte der Jonas Brothers-Star erst kürzlich in einem Interview mit E! News geplaudert. Denn wenn es einmal so weit ist, freut er sich offensichtlich sehr darauf. "Das wird eine tolle Reise werden und ich hoffe auf viele", hatte er verraten.

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im August 2021

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2019

