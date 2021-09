Andrina Santoros (28) Freunde halten offenbar nicht viel von Jannik! Die einstige Schweizer Bachelorette fand bei Love Island Gefallen an dem Stadtbahnfahrer – und er an ihr. Jedoch wollte der Beau sich nicht so wirklich festlegen, denn auch Granate Lena Schiwiora reizte den Tattoo-Liebhaber. Davon hatte Andrina offenbar nun genug: Sie entschied sich in der Paarungszeremonie für Dennis Felber. Ihre BFF findet das super – sie war ohnehin kein Fan von Jannik, wie sie Promiflash verrät!

Andrina musste sich bei der Paarungszeremonie zwischen Jannik, Dennis und Philipp Orthi entscheiden. Ihre beste Freundin Jolene Jäger verrät im Promiflash-Interview, dass sie stolz auf ihre Freundin ist, weil sie Dennis ausgewählt hat. "Dieses ewige Hin und Her mit Jannik hat ihr nicht gutgetan", erklärt die Brünette. Da der Kölner dementsprechend nicht mehr infrage komme und zu Philipp keine Anziehung bestehe, sei der 22-Jährige die richtige Wahl gewesen. "Sie hatte gute Gespräche mit Dennis und findet ihn auch attraktiv. Alles andere hätte keinen Sinn ergeben meiner Meinung nach", fährt Jolene fort.

Auch Moderatorin Sylvie Meis (43) schien Janniks Unentschlossenheit negativ aufgefallen zu sein. Sie zog den 26-Jährigen während der Paarungszeremonie nämlich mit einer provokanten Frage auf: "Jannik, du gehst einkaufen, du siehst ein grünes Hemd, du siehst ein goldenes Hemd. Beide stehen dir super, aber du musst eine Entscheidung treffen. Wie triffst du die?"

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Getty Images Andrina und Jannik bei "Love Island" 2021

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Dennis und Andrina

RTLZWEI Sylvie Meis als Moderatorin bei "Love Island" 2021

