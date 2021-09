Lovelyn Enebechi (24) erwartet ihr erstes Kind! Im August machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin die zuckersüße Neuigkeit publik, dass sie und ihr Partner zum ersten Mal Eltern werden. Im Netz lässt die Influencerin ihre Fans an dieser Reise teilhaben: In einer Fragerunde verriet Lovelyn jetzt nicht nur, in welcher Schwangerschaftswoche sie mittlerweile ist – sondern gewährte auch einen ersten Blick auf ihr Mini-Bäuchlein!

