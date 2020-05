Immer mehr Promis machen den TikTok-Trend mit! Die Lipsync-Plattform, die unter dem Namen Musical.ly bekannt wurde, hat schon so einige Normalos berühmt gemacht. Doch mittlerweile finden auch Stars, die eigentlich in ganz anderen Bereichen tätig sind, Spaß an den kurzen Clips. So überraschten in diesem Jahr schon Jason Derulo (30), Laura Müller (19) und zahlreiche YouTuber mit ihren eigenen TikToks. Auch Carmen Geiss (55) hat das Videoportal jetzt für sich entdeckt!

"Ich liebe es, TikToks mit meinen Mädels zu machen", schrieb die Frau von Robert Geiss (56) zu einem auf Instagram veröffentlichten Clip mit ihrer Tochter Davina (16). In dem Video tanzen die beiden Frauen nebeneinander mehr oder weniger synchron zu J Boogs Hit "Let's Do It Again". Während der Tanzeinlage strahlt Carmen über das ganze Gesicht und auch ihre Fans lieben die Performance. In den Kommentaren überhäuften sie das Mutter-Tochter-Duo mit zahlreichen Komplimenten.

Einen eigenen TikTok-Account scheint Carmen aber noch nicht zu haben, denn das Video stammt von Davinas Profil. Dass die 55-Jährige mit ihrer Teenagertochter mithalten kann, zeigt der gemeinsame Clip aber allemal. Und wer weiß, vielleicht postet Carmen in Zukunft Videos wie ihre witzige Haarschneide-Aktion nicht mehr nur auf Instagram, sondern auch auf TikTok.

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer neuen Frisur

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965/ Carmen und Davina Geiss in einem TikTok-Clip, Mai 2020

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, Fernsehbekanntheit

Wollt ihr mehr TikToks von Carmen? Unbedingt! Muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de