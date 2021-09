Dieses Jubiläum wollen sie in jeder Hinsicht zelebrieren! 1996 gelang den Spice Girls – bestehend aus Mel B. (46), Emma Bunton (45), Geri Halliwell (49), Victoria Beckham (47) und Mel C. (47) – mit der Single "Wannabe" der internationale Durchbruch. Seit der Trennung Anfang der 2000er tritt die Band zwar hin und wieder noch gemeinsam auf, in den vergangenen Jahren jedoch stets ohne Victoria. Für ihr 25. Jubiläum haben sich die Damen nun etwas Besonderes überlegt. Es wird nicht nur über einen Auftritt samt Vic gemunkelt, es gibt auch neue Musik: Ihr Debütalbum wurde neu aufgenommen – inklusive spannendem Bonusmaterial.

In einer Pressekonferenz sprachen die Spice Girls über das Projekt. "Wir konnten nicht 25 Jahre vergehen lassen, ohne den Fans für ihre unglaubliche Unterstützung zu danken", verkündete Victoria laut Daily Mail. Deshalb gebe es nun das Jubiläumsalbum "Wannabe 25" – eine Special-Edition ihres allerersten Werks, denn immerhin sei dies besonders wichtig für die Band: "Das war nun mal das Album, das unseren unglaublichen Trip losgekickt hat", schwärmte Mel C. Das neu erschienene "Wannabe 25" bietet zudem die liebsten Bonus-Tracks der Künstlerinnen und unveröffentlichte Archiv-Aufnahmen.

Bereits im Juni hatten die Sängerinnen angekündigt, einen neuen Song zu veröffentlichen. "Feed Your Love" heißt das Stück und ist ebenfalls auf dem Jubiläumsalbum vertreten. Schon 1995 wurde das Lied geschrieben, 2016 wurde ein Snippet davon geleaket – und nun bekommen es die Fans endlich in voller Länge zu hören.

