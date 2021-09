Lucy Hellenbrecht (22) legt sich erneut unters Messer! Bereits vor einigen Monaten hat sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin im Rahmen einer Geschlechtsangleichung mehreren Operationen unterzogen. Ein weiterer Eingriff soll ihr jetzt zu einer größeren Oberweite verhelfen. Im Promiflash-Interview sprach das Model jetzt über den bevorstehenden Termin – und auch die damit einhergehenden Kosten: Die OP-Rechnung muss Lucy aber nicht selbst bezahlen...

"Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen", erklärte Lucy jetzt gegenüber Promiflash und schilderte zudem genauer: "Weil man in Deutschland als Transgender das Recht hat, alle notwendigen Schritte durchzuführen, die dich dem jeweiligen Geschlecht angleichen." Im Gegensatz zu den OP-Kosten kann ihr allerdings niemand die Strapazen nach dem Eingriff abnehmen – und davor hat sie durchaus Bammel...

"An sich habe ich Angst vor den Schmerzen, aber ich denke, dass die Schmerzen nicht vergleichbar sein werden mit denen, die ich damals bei meiner Geschlechtsangleichung hatte", vermutete die attraktive Blondine und versicherte: "Also werde ich mich da schon irgendwie durchbeißen." Weitere OPs plane die Influencerin dann in Zukunft allerdings nicht mehr.

