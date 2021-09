Jetzt sind die Kolenitchenkos wirklich in Las Vegas angekommen! Im August hatte die Auswanderer-Familie rund um Mama Oksana (33) ihren Fans enthüllt: Nachdem sie drei Jahre in Los Angeles gelebt haben, kehren sie der Metropole in Kalifornien jetzt den Rücken – und ziehen nach Las Vegas. Doch dort standen die Goodbye Deutschland-Stars vor dem nächsten Problem: Sie mussten ein neues Heim suchen. Gegenüber Promiflash verriet Oksana jetzt aber: Sie hat ihr Traumhaus gefunden!

"Wir haben sehr lange schon gesucht, wir haben eigentlich schon seit einem Jahr geguckt", erklärte die zweifache Mama im Gespräch mit Promiflash. In den vergangenen Monaten sei das richtige Heim jedoch nicht dabei gewesen – bis vor einigen Wochen: "Am zweiten Tag, als wir in Las Vegas angekommen sind, haben wir ein Haus besichtigt, das es zu 100 Prozent war, wo unser Herz gehüpft ist und wo wir gesagt haben: Hier wollen wir leben. Ich könnte glücklicher nicht sein", schwärmte sie.

Auch via Instagram teilte Oksana ihr Glück bereits mit ihren Fans. Zu einem Familienfoto schilderte sie ihre Gefühle, als sie das neue Haus erstmals besichtigt hatte: "Mit Tränen in den Augen stand ich im Wohnzimmer! Es ist mein wahrgewordener Las-Vegas-Traum, es hat alles, wovon ich jemals für meine Familie und mich geträumt habe!"

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im August 2021 in Las Vegas

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie in Las Vegas

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko auf Mallorca

