Evelyn Burdecki (32), Motsi Mabuse (40) und Jana Ina Zarrella (44) machen auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam! Eigentlich sind die Promi-Damen meist in heiteren TV-Shows zu sehen und sorgen dort mit ihrer charmanten Art für Unterhaltung. Nun schlagen die Beautys jedoch ernstere Töne an. Zusammen mit Aktion Mensch engagieren sich die drei für mehr Inklusion und setzen sich für eine Aufklärungskampagne zum Thema Barrierefreiheit ein. Promiflash erzählten Motsi, Evelyn und Jana Ina, warum ihnen dieses Thema so am Herzen liegt.

Jana Ina hat sogar eine persönliche Verbindung zu diesem wichtigen Thema, wie sie gegenüber Promiflash berichtete: "Meine Tante in Brasilien saß jahrelang im Rollstuhl. Die Alltagsgrenzen für sie waren leider enorm. Am Ende blieb sie fast nur noch zu Hause." Aus diesem Grund möchte sie nun verstärkt darauf aufmerksam machen. Ebenso wie für die ehemalige Love Island-Moderatorin ist es auch für Evelyn das erste Mal, dass sie sich für Inklusion stark macht – ist nun aber Feuer und Flamme. "Wir leben im Jahr 2021! Menschen mit Behinderung sollten genauso leben wie alle anderen auch", hielt die einstige Dschungelcamp-Siegerin fest.

Motsi hingegen engagiert sich schon seit Jahren mit ihrer eigenen Tanzschule für Menschen mit Behinderung und organisiert auch entsprechende Tanzkurse und Events. "Das ist für mich ein inneres Bedürfnis und sollte eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit sein", machte die 40-Jährige deutlich. Auch bei Let's Dance haben bereits Menschen mit körperlichen Einschränkungen teilgenommen. Für die Jurorin sei das "wichtig und richtig". "Es repräsentiert alle Menschen!", ist sich die ehemalige Profitänzerin sicher.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, einstige "Love Island"-Moderatorin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

